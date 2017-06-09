马来西亚屈臣氏广告被指种族主义

（联合早报网讯）马来西亚药妆品连锁店屈臣氏（Watsons）配合开斋节的到来，制作了一个以马来神话故事为蓝本的广告，但因内容涉及描述皮肤黝黑的女主角惹人厌恶，遭民众批评广告含种族主义及缺乏敏感。

马来西亚屈臣氏随即撤下有关广告及在社交媒体面簿公开道歉，今日还在三大语文报章即华文报《星洲日报》、英文报《星报》及马来文报《都会日报》刊登全版广告道歉。

这个引发争议的广告是于6月7日推出。内容取材自马来神话故事“歌声优美的少女”（Dayang Senandung），讲述一个国王经常在梦中听见一个女子在唱歌，歌声令他魂萦梦牵，因此他举办了一场选妻大会，希望找到梦中的女子。甄选期间，一名女子优美的歌声吸引了国王，但当国王发现她皮肤黝黑后，即露出嫌恶的神情。国王最后还是挑选了这名女子为伴侣，女子较后洗脸露出白皙肌肤，表示自己是故意将皮肤弄黑，以测试国王对自己是否真心。

许多网民观看广告后抨击它有歧视黑人或皮肤黝黑的种族，及鼓吹性别歧视之嫌。屈臣氏当天傍晚撤下广告后在面簿道歉及解释，广告的原意是要表达内在美比外貌更重要，并强调该公司一直坚信人人平等的立场，同时尊重所有国籍。

不过，屈臣氏的解释仍无法平息众怒，该公司为此于今天在报章刊登全版的道歉广告，请求民众原谅。

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