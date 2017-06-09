英国脱欧谈判不会如期进行

（联合早报网讯）俄罗斯卫星网报道，欧盟负责预算的专员厄廷格表示，综观这次英国大选结果，他不认为英国脱欧谈判将会如期开始。

较早前英国首相特雷莎·梅曾表示，英国脱欧谈判将在议会选举过后11天开始。

英国媒体报道，厄廷格对是否能如期开始谈判表示怀疑，因为以特雷莎·梅为首的保守党未能在选举中获得绝对多数。

据知，目前由特雷莎·梅领导的保守党赢得315个席位，工党获得261席。虽然目前还有几个选区的计票尚未结束，但大势已定。换句话说，此次大选无一政党获得在议会拥有多数党地位所需的326个议席。

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