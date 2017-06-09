西班牙自治区加泰罗尼亚要就独立举行公投

（联合早报网讯）西班牙自治区加泰罗尼亚政府领导人宣布，加泰罗尼亚将不理会西班牙政府的反对，于10月1日就独立举行公民投票。

加泰罗尼亚（Catalonia region）领导人卡尔斯·普伊格蒙特（Carles Puigdemont）于9日在首府巴塞罗那宣布，选民在投票时得回答的问题是：“你是否希望加泰罗尼亚以共和国的形式成为一个独立的国家？”

富裕的加泰罗尼亚有750万人口，有自身的语言和习俗，长期以来一直要求更大的自主权。

法新社报道，鼓吹分离主义的政界人士多年来一直试图获得西班牙中央政府的批准，像2014年苏格兰为脱离英国那样，就独立举行公民投票。当年，苏格兰的投票结果为“不”。

加泰罗尼亚人在这个问题上立场分歧，根据这个区域政府最近的一次民意调查，48.5％的人反对独立，44.3％赞成，接近四分之三的人赞成就此公投。

但是，加泰罗尼亚政府要举行公投的努力一直失败，西班牙政府坚决反对让加泰罗尼亚进行独立公投，认为这违反宪法，威胁到西班牙的统一。但当地议会誓言要在2017年脱离西班牙建国。

加泰罗尼亚分离派联盟在2015年9月底的议会选举中拿下过半数议席，随即开始推动加泰罗尼亚脱离西班牙独立。议会于2015年11月中旬通过一项脱离西班牙独立的决议案，目标是在一年半内宣布独立。

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