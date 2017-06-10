伦敦恐袭新线索　恐怖分子原想用大货车汽油弹施袭

（联合早报网讯）英国警方掌握线索，显示上周在伦敦发动袭击的恐怖分子，原本想租一架更大型的货车发动袭击，而且预备了汽油弹，但他们付款时被拒绝了，最后被迫改用一辆较小的客货车在伦敦桥上撞向人群。如果他们原本的计划得逞，可能会造成更大伤亡。

据星岛日报报道，经过一周调查后，警方公布更多有关该宗恐袭的详细资料，显示在惨案发生之前数小时，其中一名被击毙的恐怖分子巴特本来想租用一架7.5吨大货车，发动袭击。那架大货车与去年在法国南部尼斯市撞死86人的那一架相若，但又没有那么大。

不过，不知何故付款系统不受理巴特的付款。他和另外两名同党被迫改租另一架体积小得多的客货车，即事发当晚在伦敦桥上铲上行人路上撞向人群的那一架。

警方反恐部门主管海登说：“由于他的付款方式出了问题，系统不受理，他无法租那架大货车，被迫改用 B计划，改租一架较小的客货车。”

事发后，科学监证人员在该辆客货车上，搜获13个用破布包好的酒瓶，相信里面载满易燃液体，车上还有两个小型发燃装置。调查人员有理由相信恐怖分子本来想用汽油弹发动袭击，但不知何故他们没有这样做，开车在桥上撞人后便下车，跑到附近的市场挥刀斩人。

海登表示，探员相信负责驾车的是巴特。如果他如愿租到那架大货车，后果更加不堪设想。

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