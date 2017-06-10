巴西法院驳回总统非法收钱案 　特梅尔松一口气

（联合早报网讯）巴西法院周五驳回有关总统特梅尔在2014年选举期间涉嫌非法收受金钱的诉讼。反对党派原本想借此把特梅尔赶下台，但未能如愿。特梅尔取得一场胜仗，可以松一口气，但分析家说，他面对的政治危机仍未结束。

据星岛日报报道，由七位法官组成的裁判团商议四天后，以四票对三票驳回这宗诉讼。首席法官门德斯说：我们不能经常撤换总统，即使人民有这种愿望。”

上一任女总统罗塞夫被卷入政治丑闻时，门德斯是支持国会弹劾她的，但他今次表示，国民不要期望法院可以解决现时的政治危机。

特梅尔成功过关，意味着他可以继续领导执政联盟，在国会内争取通过他所提出的财政和经济改革。政府计划推出一系列紧缩措施，藉以控制财政预算赤字，并恢复投资者的信心。

在2014年大选年，特梅尔是罗塞夫的竞选拍档。反对党派指他参选期间非法收受政治献金，要求法院宣布那次大选结果无效及剥夺特梅尔的总统职位。

其中六位法官各有三人投赞成和反对票，由首席法官门德斯投下决定性的一票，结果他决定驳回这宗诉讼。

曾经说过特梅尔是他多年老友的门德斯说：“如果谈道德、打击贪污，那是很容易的，但国家制度需要稳定。即使人民有这种愿望，也不能随时撤换总统。”

虽然特梅尔今次顺利过关，但他未来还要面对更多有关贪污和妨碍司法公正的指控。政治风险顾问公司的分析员巴罗斯表示，特梅尔继续执政，在未来一段日子可能会激发更多民众上街抗议示威。

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