韩政府换届满月：朝鲜向韩施压要求转变对朝政策

（联合早报网讯）韩国总统文在寅就任一个月来，朝鲜不断发起挑衅，试图通过施压使韩国转变对朝政策。韩国媒体分析认为，韩朝关系在今后一段时间内难以摆脱僵局。

据韩联社报道，文在寅就任后，朝鲜共五次试射弹道导弹、巡航导弹、地对空导弹等。8日，文在寅亲自主持召开国家安全保障会议（NSC）全体会议，就朝鲜射弹表示对于威胁国家安全和国民利益的行为，政府坚决不会让步和妥协。

当晚，朝鲜在对韩机构“民族和解协议会”发言人的采访报道中，谴责韩国政府支持联合国安理会第2356号涉朝决议，并称韩方若愿意改善朝韩关系，实现半岛和平，应当停止与外界势力共同参与对朝制裁，而谋求与朝合作。

近日，朝鲜还要求韩方采取具体行动。朝鲜劳动党机关报《劳动新闻》6日在社论中指出，韩国新政府成立并不意味着朝韩关系会自然而然地得到改善，关键在于韩方是否有意尊重和落实韩朝宣言。朝鲜最近还表示，只有韩方立刻把弃朝投韩的12名朝鲜驻华餐厅女员工送还朝鲜，才能进行离散家属团聚活动。

分析认为，从朝鲜当前态度来看，韩朝关系不会很快回暖。但鉴于每当韩国成立新政府，朝鲜都会采取施压行动，从长远来看，韩朝关系仍有改善余地。

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