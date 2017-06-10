传英国保守党内讧　半年内将撵走特雷莎·梅

（联合早报网讯）英国执政保守党在大选中“惨胜”后，虽然首相特雷莎·梅保持一贯的硬朗作风，坚称不会辞职，矢言要带领导国家重新上路，应付即将展开的“脱欧”谈判，但消息灵通人士透露，保守党内部已经出现内讧，甚至有传媒形容党内“爆发内战”。一些保守党议员感到愤怒，密谋要在6个月内，即在今年年底之前，把特雷莎·梅撵下台。

据英国《每日邮报》报道，一些议员对特雷莎·梅的竞选策略和她在大选期间的表现，感到愤怒。他们首先把矛头指向特雷莎·梅身边的一群亲信和助手，要求他们引咎辞职。

消息人士说，周五早上，当票站调查结果揭晓，知道保守党在下议院内失去大多数席位优势后，党内已经有人劝告特雷莎·梅辞职。虽然特雷莎·梅拒绝，坚持要留任，但一些内阁大臣说，她可能会在数个月内便会被迫下台。

各方开始揣测继任人选。大热门包括外相约翰逊和脱欧事务大臣戴德伟。其他可能的人选包括内政大臣卢绮婷和前任司法大臣高文浩。

特雷莎·梅周五在唐宁街十号首相府门外会见记者时，仍摆出一副倔强的姿态，矢言要继续工作，做好“脱欧”谈判工作，带领国家争取最佳利益。她较早时已谒见英女皇，通知女皇保守党会伙同北爱尔兰民主统一党，筹组联合政府。

不过，特雷莎·梅的讲话令党内一些议员感到更加愤怒，指她对失去议席的保守党议员只字不提，又对今次大选导致国家政局陷入混乱，没有半点懊悔和歉意。

特雷莎·梅后来才补发一篇声明，对失去议席的保守党议员致歉，并答应对今次大选结果作出检讨和反思。

到目前为止，只有一位阁员、运输大臣纪嘉林公开扞卫特雷莎·梅，指她不应该辞职。

保守党国会议员艾伦说，特雷莎·梅不应该无限期做下去。预计她不能撑多超过六个月。

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