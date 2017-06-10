东马砂州政府为旅游税炮轰中央

（联合早报网讯）东马砂拉越州政府炮轰中央政府没有拨款给砂州发展旅游业，如今还在未知会及与砂州政府商讨的情况下要征收旅游税，是侵犯砂州权益及不尊重《1963年马来西亚协议》。砂州政府为此要求东马两州延迟落实旅游税。

砂州旅游、艺术、文化、青年及体育部部长阿都卡林说，砂州政府并非要和中央搞对抗，只是不解为何要仓促征收旅游税，且事先完全没有与砂州政府讨论。

他昨晚在其部门的开斋晚宴上受询时指出，中央政府在落实任何新税收，尤其是与旅游业相关的税收前，有义务咨询砂州及沙巴政府，因为当年东马和西马签署马来西亚协议时，旅游事项并没有被列为共同事务。

不过他表示，直到前首相马哈迪掌政时，旅游事项突然被列入联邦宪法第九条款，成为中央政府掌管的事务，但却同样没有事先征求砂州政府同意。

他说：“他们（中央政府）就是以这种态度决定任何新条列，在我看来，根本是不尊重马来西亚契约精神。我们（砂州政府）确实不悦，因为他们没有和我们商量就要落实新税务。”

从7月1日起，马来西亚所有酒店将依据各别档次，向房客征收每晚介于2.5令吉至20令吉（0.8新元至6.5新元）的旅游税。

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