研究：长时缺觉可能让大脑被“蚕食”

（联合早报网讯）一项最新研究给长期睡眠不足的人敲响警钟：长时间缺觉会使大脑的清理机制过度反应，“蚕食”脑细胞，增加患阿尔茨海默病等神经退行性脑病的风险。

新华社报道，一个国际研究团队日前在新一期《神经科学学报》报告说，他们通过动物实验发现，长时间缺觉会促使大脑“清理工”胶质细胞过度活跃，进而对大脑造成损害。

如果将大脑比作一张复杂的电路网，神经突触就是线路间的连接点。这张网由胶质细胞进行维护，星形胶质细胞会修剪不必要的突触，改造神经细胞的连接，小胶质细胞则会清理损坏的脑细胞和垃圾。

研究人员将实验鼠分组，让它们分别处于睡眠充足、短期缺觉和长时间缺觉的状态。结果发现，睡眠不足会明显增强小鼠大脑中上述两种胶质细胞的活跃程度。

研究人员认为，短期看，活跃的胶质细胞可能加速清理有害的细胞碎片、重建“磨损”的神经网络，有益大脑健康；但长期看，清理过度可能损害大脑，增加患阿尔茨海默病等疾病的风险。先前已有研究发现，在阿尔茨海默病及其他神经退行性疾病患者脑部，小胶质细胞长期处于活跃状态。

目前尚不清楚补觉能否弥补大脑所受损伤，研究人员计划进一步研究缺觉的影响会持续多久。

免费试阅14天