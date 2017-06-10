卡塔尔断交风波 特朗普与国务卿各说各话

（联合早报网讯）美国总统特朗普周五（10日）公开指责卡塔尔为恐怖主义提供大量资金支持，并促请卡塔尔停止资助恐怖主义。他的言论可能阻碍国务卿蒂勒森调解卡塔尔与其他阿拉伯国家断交风波的努力。

特朗普周五（10日）在白宫对记者说：“不幸的是，卡塔尔一直以来都向恐怖主义提供高度援助。”

“所以我们要做出决定，是要选择容易的方法，还是要做一个艰难而必须做出的决定？我们要停止恐怖主义的财政来源。我决定……是时候要求卡塔尔停止援助（恐怖主义）了。”

特朗普透露，他最近到沙特与阿拉伯领袖会面后，协助策划了阿拉伯国家此次与卡塔尔断交的行动。

不过，在特朗普发言前不到两小时，美国国务卿蒂勒森呼吁沙特、阿联酋、巴林和埃及等国放松对卡塔尔的封锁，因为这不仅影响贸易和卡塔尔的百姓，也妨碍美国在该地区打击伊斯兰国组织的行动。

蒂勒森说：“我们呼吁沙特阿拉伯、阿联酋、巴林及埃及放松对卡塔尔的封锁。”

沙特等国5日宣布与卡塔尔断交，称卡塔尔支持恐怖主义活动并破坏地区安全局势。随后，沙特等国实施对卡塔尔的封锁管制，沙特还封闭了与卡塔尔的陆地边界，这也是卡塔尔唯一的陆地边界。由于卡塔尔食品大量依赖进口，首都多哈等地出现抢购现象。

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