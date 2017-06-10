（联合早报网讯）英国首相特雷莎·梅在大选中无法保住国会过半议席，遭到各方抨击。英国媒体报道，保守党资深党员有意把她拉下台，但他们不会马上向特雷莎·梅“逼宫”，会等到至少六个月后才动手，以免现在展开党首之争，让工党党魁科尔宾渔翁得利。

英国《电讯报》（The Telegraph）披露，资深保守党人包括外交部长约翰逊、内政部长拉德和脱欧事务部长戴维斯都在探讨是否应该替换党魁；销量最大的《太阳报》说，党内资深要员誓言要把特雷莎·梅轰下去，但估计会在半年后才动手，这是因为他们顾及如果保守党内现在起内讧，可能为工党的科尔宾制造上台的机会，那就得不偿失了。

脱欧事务副部长琼斯对英国广播公司说，目前特雷莎·梅仍是保守党内势力最强的领袖，但他表示到了今年年底她是否还是英国首相就无法肯定了。

政治分析认为，特雷莎·梅竞选战略失误，让对手科尔宾有机可乘，一再抨击她冷酷、对民众的福利漠不关心，打击了她的形象。这些失误使原被认为保守党有望获得压倒性胜利的选战，在后期逐渐逆转，最终甚至失去了原在国会中占过半议席的优势，无法跨过326个议席的单独执政门槛。反观在野的工党取得261议席，席位比上次大增。

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