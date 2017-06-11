法国将举行议会选举 总统马克龙再迎“大考”

（联合早报网讯）法国将于当地时间11日、18日举行国民议会选举两轮投票。此次选举中，来自法国各党派的7800多名候选人将竞逐国民议会的577个席位，而议席的最终分布结果，将关系到总统马克龙在未来5年的任期中能否顺利施政。马克龙阵营能否拿下多数议席？选举过后国民议会将呈现何种格局？选举结果对马克龙执政有何影响？这些都成为人们关注的焦点。

据中新网综合报道，在不同的媒体报道中，法国在今年6月的这场选举常被称为“议会选举”或“立法选举”。不过，它准确的名字应该是国民议会选举。和许多西方国家一样，法国议会采取两院制。在议会的主要职能上，下院、即国民议会比参议院(上院)拥有更为主导和决定性的地位，尤其是掌握对立法的“生杀大权”，其决定往往会对政府施政产生重要影响。

上个月法国总统选举过后，有观点担心成立刚刚一年多的“共和国前进”运动竞选根基尚浅，难以赢得国民议会多数议席。但一个多月来，马克龙的支持率不断走高，最新的各项民调预计，“共和国前进”运动能在国民议会拿下超过330个、甚至超过400个议席，将稳居“多数”地位。

相应的，“共和国前进”运动的主要对手将受到严重挤压，其中传统左派大党社会党的情况最为严峻。7日公布的一项法国调研机构民调显示，该党可能只能在国民议会选举中拿到25到35席，彻底从现在的多数党趋于边缘化。



免费试阅14天