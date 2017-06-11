美国25岁女教师与三名学生发生性行为被捕

（联合早报网讯）美国北卡罗来纳州一名25岁美艳数学女老师，涉嫌与3名男学生发生性关系被捕。她将于周一（12日）出庭。

据封面新闻援引每日邮报报道，25岁的艾琳·麦考利夫（Erin McAuliffe）上周四（8日）被拘捕，她被指控与3名学生（两名17人，一人16岁）发生性关系，另有一项涉及未成年人的猥亵罪。

今年5月，洛基山的官员们呼吁举报有关这位教师的不当行为，之后警方对麦考利夫展开了调查。

洛杉矶警察局的探员与学生和学校相关工作人员进行了访谈，在经过一个月的调查后，本周获得了对麦考利夫的逮捕令。这所学校有1300名从幼儿园到12年级的学生。

据警方介绍，数学老师声称与3名学生的性行为都在校外进行。

学校行政人员表示，麦考利夫在5月4日被解雇，此前一天，警方对她涉嫌与未成年人的性行为情况进行了调查。警方表示，两名受害者是17岁，第三名是16岁。

据麦考利夫的LinkedIn简介，她于2014年毕业于卫理公会大学，获得数学学士学位。

据太阳报报道，麦考利夫去年8月受聘北卡罗来纳州洛基山预科学校，担任数学老师。这是麦考利夫第一份专职教师工作，除了参与课程改善计划，还负责放学后对一些差生进行补习教学。

麦考利夫的社交媒体帖子表明，她没有结婚，住在洛矶山，养了一只狗和猫。

学校的负责人称，已经在配合警方调查。麦卡利夫上周四被关押后，在卡特雷特县监狱被关押。周一，她将在北卡罗来纳州出庭受审。

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