乘客大谈恐袭致英客机迫降

（联合早报网讯）英国易捷航空（EasyJet）一架预定从斯洛文尼亚飞往伦敦的班机，因有乘客听到三名男子在飞机上谈到“恐怖分子”的活动而改在德国紧急降落，但德国警方没有在飞机上找到爆炸物。

德国当局星期天说，分别为31岁、38岁和48岁的三名英国男子目前仍被扣押，以便警方继续盘问他们。这三人并不在安全机构的黑名单上。

这架A319型空中客车飞机从斯洛文尼亚首都卢布尔雅那起飞，原定飞往英国伦敦，但机师临时决定改在德国科隆/波恩机场降落。

德国警方发言人说，客机机师决定改在德国机场降落，是因为多名乘客告诉机舱服务员，“几个男子在谈论恐怖分子的活动”。德国《图片报》说，这些男子使用了“炸弹”或“爆炸物”的字眼。

德国当局接获通报后立即派出大批警力前往机场。客机在当地时间10日下午6时（新加坡11日零时）在机场一处安全地点降落，警方随即以紧急滑梯疏散了机上的151个乘客。

警方过后隔离了三名嫌犯的一个背包，拆弹人员在飞机外将背包安全引爆。警方也出动灵犬到飞机上搜寻，但没有发现任何爆炸物。

这起事件导致科隆/波恩机场在晚上7时至10时之间的航空交通受影响，10趟航班改在其他机场降落，20趟航班延迟起飞。

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