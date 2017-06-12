经济学家预计美联储今年还会加息两次

（联合早报网讯） 经济学家认为，尽管通胀前景明显下滑，但美国联邦储备局还会在2017年加息两次，并在年底前开始缩减资产负债表。

根据彭博社本月5日至8日进行的调查，受访的43位经济学家预计，美联储会在本周三为期两天的会议结束时，以及9月份各加息一次，然后在第四季度开始缩减资产负债表。

之前的预测是美联储会在6月和12月加息。这意味着，尽管对美联储会很快实现通胀目标的信心下降，但经济学家对于货币政策收紧的预期仍略有加强。

随着近期物价上涨速度下滑，只有11%的受访者认为，通胀率今年会连续三个月达到或超过美联储2%的目标。3月份作出这一预测的受访者比例高达42%。

法兴银行高级美国经济师沙立夫（Omair Sharif）说：“核心通胀率广泛下滑，可能目标持续难以达成……美联储需要更小心自己如何看待通胀。”

尽管市场普遍预测美联储本周会加息，但两股力量却在将美联储官员拉向不同的方向，一个是今年失业率的急剧下降，另一个是工资和价格对此几乎无动于衷。

美联储理事布雷纳德（Lael Brainard）已表示，如果疲软的通胀数据持续下去，她可能会下调对下半年进一步采取行动的展望。

布雷纳德去年一直主张采取渐进方式，随后在去年12月和今年3月支持加息。

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