分析：马克龙阵营大胜为欧洲注入稳定剂

（联合早报网讯） 分析人士认为，法国新任总统马克龙阵营大胜，对内巩固了变革中的法国政坛，对外稳定了风雨飘摇的欧洲，影响深远。

根据12日凌晨公布的官方计票结果，马克龙所在的以共和国前进党为首的联合阵营得票率约为32.32%，远超其他党派。多家民调机构预测，共和国前进党阵营有望获得超过400个国民议会席位，远超占据国民议会多数席位所需的289席。

虽然本月18日还将进行第二轮投票，但目前来看，马克龙阵营获得议会多数“几乎没有悬念”。

据新华社报道，马克龙就任以来无失分表现、其他党派陷入低谷、社会渴盼改革，以及政治规则变化是马克龙阵营首轮选举获胜的主要原因。

自上任以来，从出席北约峰会时和美国总统特朗普握手“掰手腕”不落下风，到邀请俄罗斯总统普京在凡尔赛宫会晤，马克龙被广泛认为为法国找回了“大国风范”，并为其所在阵营在议会选举中的强势表现提供有力支撑。

此外，法国民众渴望社会变革支持马克龙推行其改革主张，以及2014年颁布的新法律导致37%的卸任议员不参加此次选举，都对马克龙阵营获胜有利。

分析认为，马克龙阵营获得议会多数席位，有利于他强力推行自己的施政主张，提高改革效率，但同时也将面临巨大挑战。

马克龙政府在改革劳动法和其他福利政策时将“动民众已有的蛋糕”，可能会引发民众抗议。

法国此次选举对于风雨飘摇、“黑天鹅”事件频飞的欧洲来说，无异于一针稳定剂。分析人士预测，马克龙选举获胜后将稳定国内政局，同时将与地位渐趋巩固的德国总理默克尔一起，带给欧洲急需的“确定性”。

在处理英国“脱欧”问题时，法德作为欧盟两大支柱，将在“脱欧”谈判中对英国采取更加强硬立场，可能给特雷莎·梅政府造成较大压力。

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