反恐措施升级 墨尔本市中心部署水泥墩

（联合早报网讯） 据澳洲网报道，未来两周内，澳大利亚墨尔本中央商业区（CBD）一些行人较为密集的区域将会陆续部署水泥墩，以防汽车冲撞行人恐袭事件再次上演。

据透露，这一决定是由维多利亚州州长安德鲁与其安全内阁在近日的一次特殊会议上作出的。

据报道，墨尔本联邦广场（Federation Square）与柏克街（Bourke Street）早在10日上午就已率先部署了首批水泥墩，未来将有更多区域陆续跟进。

除部署水泥墩外，墨尔本CBD将额外安装30个监控摄像头，并部署警报系统。同时，在电车轨道沿线还将部署电子护桩，防止柏克街车辆冲撞行人类似事件再次发生。

据悉，安德鲁政府的安全内阁小组委员会曾被告知，行人较为集中的区域很容易发生冲撞行人的恐怖袭击。不过，这些地点的具体位置仍处于保密状态，以避免让潜在恐怖分子知道哪些地区存在“安全漏洞”。

安德鲁指出，部署水泥墩将成为墨尔本所有大型公共场所的必备安保措施，其目的是阻止非法车辆闯入。

安德鲁说：“现在已没有时间可以浪费了……我们要对伦敦恐怖袭击事件，对发生在世界另一端以及发生在自家门口的悲惨事件进行反思。我们有必要时刻保持警惕，想尽一切办法防止此类事件再次上演。”

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