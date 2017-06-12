伊朗警方击毙4名伊国组织嫌疑人

（联合早报网讯）伊朗警方11日在南部霍尔木兹甘省击毙与极端组织“伊斯兰国”相关的4名嫌疑人。

新华社援引伊朗塔斯尼姆通讯社报道，霍尔木兹甘省警方11日下午在该省鲁丹市附近山区与4名武装分子发生冲突并将他们全部击毙。警方还缴获一批武器弹药和伊国组织旗帜。

7日，位于德黑兰的伊朗议会大楼和德黑兰南部的伊朗已故最高领袖霍梅尼陵外分别发生恐怖袭击事件，共造成至少17人死亡、52人受伤。

据伊朗情报部门通报，德黑兰发生恐袭后，已有40余名与伊国组织相关的恐怖活动嫌疑人在伊朗境内被抓捕。

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