希腊土与耳其震感强烈 尚无人员伤亡消息

（联合早报网讯）爱琴海靠近土耳其西部的海域12日发生地震，土耳其和希腊多地震感强烈，希腊一村庄有几栋建筑物受损，但目前尚无任何人员伤亡的消息。

中新网报道，据美国地址勘探局网站消息，此次地震震级6.3级，震源深度最初测定5.7公里，后修正为10.3公里。

此次地震的震中位于希腊莱斯沃斯岛南部村庄波洛马里（Plomari）以南11公里处。波洛马里市长称，当地几栋建筑在地震中损毁。

地震发生时，土耳其西部伊兹密尔省部分地区，以及希腊首都雅典震感明显。目前尚无地震在土耳其或希腊造成人员伤亡的消息。

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