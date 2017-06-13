马国旅游税 沙巴立场未定柔佛要分利

（联合早报网讯）继马来西亚砂拉越州政府对旅游税提出异议后，沙巴和柔佛州政府也对旅游税有意见，前者将在本周开会敲定他们的立场，而后者则希望分一杯羹。

当今大马引述《太阳报》网站报道，马国旅游、环境及文化助理部长彭育明透露，沙巴州政府将在本周内阁会议中，决定他们的旅游税立场。

他说：“我们须了解和讨论这个税务未来如何实施和使用。我们也须思考是否只是实施在有能力承担者的身上。”

《每日新闻》网站则报道，柔州政府建议联邦政府设立旅游税分配机制，根据各州属的酒店或民宿的数量来分配所收集到的旅游税。

柔州旅游、商贸及消费事务委员会主席郑修强表示，联邦政府所征收的旅游税，部分应该交回各州政府，毕竟州政府在推广和促进旅游活动上扮演重要角色。

他说：“州政府认为，联邦政府所实施的旅游税有助于扩大国家的旅游业……这不会给任何方面造成负担，因为在此之前，马六甲、槟城和浮罗交怡也实施了类似的税务。”

他指出：“为了一同促进国家旅游业，而且各州确实参与其中，因此我们需要有所收获，而且这些钱将用于扩大州属的旅游业，最终惠及所有的行业和业者。”

马国旅游部长纳兹里最近透露，马国将在7月1日实施旅游税。

这种仓促做法引发联邦与砂州不同调。砂州旅游部长阿都卡林要求联邦政府尊重1963年马来西亚协议，在砂拉越和沙巴展缓实施旅游税，并先咨询该州意见。

不过，阿都卡林的异议却引爆他跟纳兹里之间的隔空争执，甚至联邦部长之间的摩擦。多名部长，包括沙巴巫统的首相署部长阿都拉曼达兰与土保党的工程部长法迪拉尤索相继加入战围，为阿都卡林叫屈。

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