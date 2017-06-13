日本上野小熊猫估计创逾3亿经济效益

（联合早报网讯）日本学者估计，周一（12日）在东京上野动物园诞生的小熊猫，可望为日本带来逾267亿日元（约3亿3600万新元）的经济效益。

中央社引述日本放送协会（NHK）的报道指出，根据关西大学名誉教授宫本胜浩试算，由于上野动物园的熊猫真真顺产小熊猫，预估未来到上野动物园的游客会增加，光是入园费、饮食费，加上购买纪念品等的直接效益，在东京都内一年大约可带来147亿日元收入。

由于游客饮食及购买商品皆使用现金，贩售或制造原材料公司的营业额也会增加，所产生的经济效益估计约75亿日元。

此外，在上野动物园工作的职员或工读人员等收入也会增加，进而促进消费，这部分可能有逾45亿日元的效益。

总的来说，真真产下小熊猫，可望为日本带来约267亿日元经济效益。

宫本胜浩表示，不管现在还是过去，熊猫对游客相当有吸引力，日本全国都为之沸腾，“大批熊猫粉丝进入上野动物园参观，小熊猫诞生所带来的经济效益相当可观”。

另一方面，由于小熊猫出生后的一周左右，健康仍处于较不稳定的状态，上野动物园持续24小时慎重照顾。

真真五年前产下小熊猫后，到第六天时，小熊猫就因为肺炎死亡。因此，园方这次为增强小熊猫免疫力，除了给予母乳，也全天24小时照顾。

出生没多久的小熊猫无法自行调节体温，园方也准备了保温箱，若有必要就能派上用场。

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