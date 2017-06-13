调查：英大选后 硬脱欧可能性下降

（联合早报网讯）路透社对经济师展开的调查显示，上周英国大选后，虽然英镑兑其他货币有可能进一步下跌，但英国脱欧谈判导致英国退出欧盟单一市场的可能性已有所下降。

在英国大选前，外界原本预计英国首相特雷莎·梅会取得压倒性胜利，原先的路透社调查认为，这对英镑和脱欧谈判都是最好的结果。然而，随着投票日临近，民调显示特雷莎·梅的优势收窄。

特雷莎·梅所属的保守党最终未能赢得议会多数席位的地位，外界因此呼吁她走软脱欧路线，一些反对的议员则要求推迟脱欧程序。

许多新注册的年轻选民在这次大选都支持反对党工党，他们中有许多人在公投时都愿意让英国留在欧盟，这无形中扼杀了特雷莎·梅想轻松取胜的希望。

本周接受调查的49名经济师中，有33人称硬脱欧的可能性在某种程度上降低了，也就是说持此看法的经济师比例约占三分之二。有三人称这种可能性大大降低，八人认为没有变化，五人称这种可能性有所升高，无人认为有明显提高。

劳埃德银行集团的萨瓦加尼说：“大选结果出来后，首相或许不得不改变她在脱欧问题上的立场和对待方式。”

英国工业联盟（CBI）的布朗也指出：“保守党的多数地位被削弱，意味着对硬脱欧的授权不复存在。”

免费试阅14天