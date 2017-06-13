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德国慕尼黑火车站枪击案 一人受伤
（联合早报网讯）德国警方在推特上说，慕尼黑附近一个火车站发生枪击案，导致一人受伤，警方已封锁周围地区。
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很少跟爸爸沟通，想买礼物也很烦恼
已经准备好跟爸爸去庆祝一番
从来不庆祝节日
嗄，原来父亲节快到了？
很少跟爸爸沟通，想买礼物也很烦恼
8.85% (27 votes)
已经准备好跟爸爸去庆祝一番
40.98% (125 votes)
从来不庆祝节日
35.41% (108 votes)
嗄，原来父亲节快到了？
14.75% (45 votes)
Total votes: 305
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