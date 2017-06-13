（联合早报网讯）伊斯兰国组织节节败退，就快失去其在伊拉克与叙利亚的两大“首都”，该组织头目巴格达迪已经逃跑，但官员与专家认为，要捉拿或击毙巴格达迪或许要好多年。

伊国分子尽管继续在伊拉克的摩苏尔和叙利亚的拉卡进行顽抗，但看起来失守只是时间问题。伊拉克官员透露，巴格达迪并不在这两个地方，估计是躲藏在摩苏尔和拉卡之间数千公里的地区。

伊拉克北部库尔德自治政府的反恐怖主义负责人塔拉巴尼说：“最终他（巴格达迪）将被杀或被抓，他不可能永远都躲在地下，但这可能是好几年后的事情。”

为中东国家政府就伊国组织问题提供咨询的安全专家哈希米说，美国已经开出2500万美元（约3500万新元）的高额悬赏金，要捉拿巴格达迪。因此巴格达迪现在要做的，就是确保身边的人不会为了钱出卖他。

巴格达研究极端主义的专家拉格夫说：“悬赏金这么高，带来隐忧及紧张，不仅限制了他（巴格达迪）的行动，也限制其保镖人数……因为这样，他没有在一个地方逗留超过72小时。”

塔拉巴尼也说，巴格达迪对自己的行踪显得“紧张及谨慎”，“他可以信任的人越来越少。”

美国与伊拉克官员相信巴格达迪留下死忠支持者在摩苏尔与拉卡市顽抗，自己逃命去了，但至今仍无法确定其行踪。巴格达迪平日不用电话，靠几个传讯人和两大副手、其国防部长奥巴迪与安全部长朱马里通讯。哈希米说，他的代步工具是卡车，通常一名司机和两名保镖随车，在伊叙边界一带出入。

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