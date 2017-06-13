移植猪脑细胞治疗帕金森病初见成效

（联合早报网讯）新西兰一家生物技术公司宣布，他们通过将猪脑细胞移植到患者脑部治疗帕金森病的试验初见成效，此前接受移植的4名患者病情有改善，并在移植后18个月内一直保持效果。

新华社引述英国《新科学家》杂志的报道说，位于新西兰奥克兰市的“活细胞技术公司”上个月又完成了对18名帕金森病患者的移植手术试验，并设置了对照组，试验结果预计今年11月揭晓。

帕金森病是一种中枢神经系统退化疾病，患者脑部分泌多巴胺的神经细胞死亡，导致肢体震颤、行动困难等。现行疗法是补充多巴胺，但效果会逐渐减退。

“活细胞技术公司”利用的是位于猪脑室脉络丛的一类中枢神经细胞，它含有几种生长因子，以及对维持神经细胞健康至关重要的信号分子。

研究人员设计出一种多孔微型“胶囊”，每个可容纳1000个猪脑细胞。这种胶囊使猪脑细胞分泌的生长因子能渗透到周围的患者脑组织里，同时保护猪脑细胞不受患者免疫细胞攻击。

在初次试验中，研究人员为每名患者的一侧大脑植入了40个胶囊。结果发现，在199分制的帕金森病严重程度评估体系中，4名患者的病情平均好转了14分，而通常情况下如不加干预病情会日益恶化。不过目前还不能完全排除安慰剂效应。

新近接受移植的18名患者大脑两侧都被植入胶囊，数量最多达到120个，研究人员希望进一步验证该疗法的效果。

猪的解剖结构和生理特性与人相近，并且容易饲养，是目前异种器官和细胞移植的主要研究对象。移植猪胰岛细胞治疗糖尿病的疗法已经在一些国家获批。

免费试阅14天