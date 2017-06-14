美韩领导人将于月底会晤

（联合早报网讯）韩国总统府青瓦台14日说，韩国总统文在寅将于6月28日至7月1日（美国时间）对华盛顿进行访问，与美国总统特朗普举行首脑会谈。这将是韩美新政府成立以来两国元首第一次会晤。

美国白宫新闻发言人办公室13日发表声明称，总统特朗普欢迎文在寅访问白宫。两国领导人将讨论进一步加强美韩同盟及共同应对朝鲜核导威胁等。

白宫声明称，特朗普和文在寅将讨论进一步加强美韩同盟，推进双方在经济和全球问题方面的合作，加深两国友谊。

声明称，两国领导人还会在朝鲜问题上协调合作，包括应对朝鲜核导威胁。

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