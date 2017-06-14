美司法部长否认与俄罗斯政府勾结

（联合早报网讯）美国司法部长塞申斯否认与俄罗斯政府勾结，并称此说法是“令人震惊且可恶的谎言”。

塞申斯13日下午在参议院情报委员会就俄罗斯干涉2016年美国大选一事作证。他否认曾与俄驻美大使在五月花酒店私下会晤，同时以机密为由拒绝披露他与总统特朗普关于解雇前FBI局长科米的谈话。

继前FBI局长科米五天前在同一个会议室就涉俄调查作证后，塞申斯当天的作证亦备受关注。不仅是因为司法部下辖的FBI正在进行涉俄调查，塞申斯本人也一直因与俄罗斯的关联而屡受争议。

今年3月，塞申斯被媒体曝光曾在2016年两次与俄驻美大使基斯利亚克谈话会晤，但在今年1月参议院对他的提名听证会上，他面对相关提问却未提及。此后，塞申斯宣布将回避任何与美国总统竞选有关的调查。

在当天的开场白中，塞申斯首先否认曾与任何俄官员在五月花酒店私下会晤。

据美国媒体报道，去年4月27日塞申斯陪同还是总统竞选人的特朗普在五月花酒店演讲，演讲前他参加了一个小型招待会，而俄驻美大使也在。

塞申斯说，他不记得曾与俄大使或俄官员在招待会上会晤或谈话。

他强调，他从未与任何俄罗斯或其他外国官员就任何形式的干预竞选或选举有过会晤或谈话，同时，他也不知道任何与特朗普竞选团队相关的人曾经有过这种谈话。

关于回避任何与美国总统竞选有关的调查，塞申斯给出的理由是，司法部雇员如果曾担任过竞选顾问，就不应该参与任何关于竞选的调查。他说，即使在宣布回避相关调查前，他也没收到过涉俄调查的简报或获得相关信息。

与此前科米曝光与特朗普私下谈话内容不同，塞申斯以机密为由多次拒绝披露他与特朗普的谈话。

当民主党参议员费恩斯坦问塞申斯是否曾与特朗普讨论过解雇科米的原因时，塞申斯说：“我无法与你讨论我与总统的私人谈话，无论是肯定或否认。”

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