东欧三国拒履约收容难民将遭欧盟诉讼

（联合早报网讯）欧盟委员会移民和内政委员阿兰姆普洛斯说，针对波兰、匈牙利及捷克三国不配合履行欧盟收容难民协议的情况，欧盟将向这三个东欧国家提起法律诉讼。

阿兰姆普洛斯13日在新闻发布会上说：“尽管我们数次要求其履约收容安置难民，但捷克、匈牙利和波兰三国至今未采取任何实质性行动。这十分令人遗憾。”

他说：“基于以上原因，欧盟决定就这三国的侵权行为提起诉讼。我真诚地希望这三个国家能重新考虑各自的立场，为欧盟做出相应的贡献。”

自2015年以来，欧盟遭遇了二战以来最为严重的难民危机。

当年，欧盟大多数成员国领导人同意收容一定比例的难民，以缓解意大利、希腊等处于难民危机最前沿国家的压力。但是，捷克、波兰、匈牙利等东欧数国对此协议颇有微词，捷克在开始阶段接受了12名难民之后就一直拒绝再度接受难民。

根据当年达成的难民收容协议，欧盟各国需要按比例收容安置16万难民。此间媒体披露，截至目前仅有2万左右的难民得到了安置。

捷克总理索博特卡拒绝履行欧盟收容难民的协议。他认为，欧洲安全局势日渐恶化，配额分配难民的制度无法完全得以落实，捷克政府无意参与该收容计划。捷克已准备好依照法律程序来捍卫自身的权益。

匈牙利和波兰两国政府持相同的观点。匈牙利总理欧尔班说，只要青民盟和基民党还执政，就会拒绝欧盟强制性分摊难民的政策。

分析指出，一旦欧盟就难民协议向波兰、匈牙利、捷克三国提起正式的法律诉讼，将在一定程度上重新唤起外界对欧盟及其成员国权利分配的话题。相关的法律诉讼可能会持续数年。

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