美国指朝鲜从2009年起发动连串网攻

（联合早报网讯）美国政府13日罕见发出警报，指责朝鲜政府从2009年起发动连串网络攻击，并警告可能还会有更多网攻。

共同社报道，朝鲜近年来加大网络攻击力度，美国政府对此深感担忧。

美国国土安全部和联邦调查局发布的警报显示，美政府称该黑客集团为“隐藏的眼镜蛇”（Hidden Cobra），指该集团锁定美国和全球媒体、航太和金融部门，以及重要的基础建设，非法侵入各种系统盗取信息，或对数据进行破坏。

美国也警告，朝鲜会继续仰赖网络行动来推动其军事和战略目标。

朝鲜一贯否认针对其他国家发动网攻。朝鲜驻联合国代表团目前尚未对此事置评。

13日的这份警报指出，私人业界专家此前把黑客组织拉撒路集团（Lazarus Group）以及和平守护者（Guardians of Peace）称为“隐藏的眼镜蛇”。

这两个组织被指参与了2014年针对索尼美国子公司的黑客袭击，该公司拍摄了描写暗杀朝鲜领导人计划的电影。

电脑系统安全公司赛门铁克（Symantec）和卡巴斯基实验室（Kaspersky）上月都表示，拉撒路集团“极有可能”就是利用勒索病毒想哭（WannaCry），感染全球30多万台电脑的幕后黑手。

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