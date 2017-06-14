伦敦公寓恐怖大火灾情严重 大楼几乎被烧光

英国伦敦西部的一栋住宅公寓当地时间星期三（14日）凌晨发生火患，27层高的大楼被大火吞噬。不断从高处掉落的建筑碎片为救火工作增加了难度。

根据英国广播公司，失火大楼是诺丁山（Notting hill）附近的“格兰菲塔”（Grenfell Tower）。警方于凌晨1时16分收到通知，目前有200名消防人员在现场。

根据《每日邮报》报道，起火点是大楼的第五层楼。目击者表示大楼几乎要被烧光，可以听到受困在大楼内的居民的尖叫和求救声。目前有两人被送院治疗。

据英国媒体报道，该建筑建于1974年，共有约120个住宅单位，去年完成耗资1000万英镑的大型翻新。

伦敦市长萨迪克·汗称这起火患是“非常严重的意外”。

Footage from #grenfelltower in west #London right now - Devastating situation - thoughts are with the families stuck inside pic.twitter.com/zjNQ4z7DR2 — Mustafa K. O. (@MusObaidi) 14 June 2017

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