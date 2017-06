伦敦公寓恐怖大火灾情严重 大楼几乎被烧光

英国伦敦西部的一栋住宅公寓当地时间星期三(14日)凌晨发生火患,27层高的大楼被大火吞噬。不断从高处掉落的建筑碎片为救火工作增加了难度。

根据英国广播公司,失火大楼是诺丁山(Notting hill)附近的“格兰菲塔”(Grenfell Tower)。警方于凌晨1时16分收到通知,目前有200名消防人员在现场。

根据《每日邮报》报道,起火点是大楼的第五层楼。目击者表示大楼几乎要被烧光,可以听到受困在大楼内的居民的尖叫和求救声。目前有两人被送院治疗。

据英国媒体报道,该建筑建于1974年,共有约120个住宅单位,去年完成耗资1000万英镑的大型翻新。

伦敦市长萨迪克·汗称这起火患是“非常严重的意外”。

