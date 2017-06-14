研究：孕期发烧增加孩子自闭症风险

（联合早报网讯）欧美研究人员13日说，母亲在怀孕期间发烧，有可能会增加孩子罹患自闭症的风险。

这项研究分析了1999年至2009年之间出生的近10万名挪威儿童及其母亲的健康数据，其中约16%的母亲报告曾在怀孕期间发烧，最终诊断患有自闭症的儿童共计583人。

研究结果显示，母亲孕期发烧一到两次会让孩子患自闭症的风险增加34%，其中在孕中期发烧则使风险升高约40%。那些在孕12周后报告发烧三次及以上的女性，其孩子患自闭症的风险提升超过三倍。

论文第一作者、美国哥伦比亚大学流行病学副教授霍尼格在一份声明中说：“我们的研究结果表明，母亲在孕期发生感染和对感染的先天性免疫反应，至少在一些自闭症病例的发病过程中起到了作用。”

发表在英国新一期《分子精神病学》杂志的这项研究还分析了发烧孕妇服用乙酰氨基酚和布洛芬两种退烧药对孩子患自闭症风险的影响。

结果显示，服用乙酰氨基酚对降低孩子自闭症风险无明显影响。服用布洛芬的发烧孕妇所生孩子无一得自闭症，但由于服用布洛芬的孕妇人数太少，研究无法确定布洛芬是否对预防自闭症有效。

丹麦一项研究此前也发现，怀孕期间母亲患流感或发烧，则孩子被诊断为自闭症的风险升高。

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