槟州不因旅游税而取消酒店房租费

（联合早报网讯）马来西亚槟州首席部长林冠英说，尽管中央政府表示落实旅游税后，会要求各州取消类似收费，但槟州政府并未接获正式通知，也不打算取消州内现有的酒店房租费。

也是民主行动党秘书长的林冠英今日召开记者会指出，中央政府至今不曾针对旅游税的事与州政府沟通，他之前也没听闻各州需取消类似收费，因此槟州政府会继续征收酒店房租费，以推动州内旅游业发展。

他说，他不记得之前在国会辩论旅游税法案时，政府曾提到各州接下来必须停止征收这类费用。

槟州政府是从2014年6月开始，向入住星级酒店的游客征收每间房每晚2令吉（三星级及以下，约0.7新元）或3令吉（（四星级及以上，约1新元））的酒店房租费。

吉打州浮罗交怡则是从去年7月起，根据酒店的级别，向游客征收每间房每晚1令吉至9令吉（约0.3至3新元）不等的旅游促进费。而马六甲是在2012年开始，所有酒店客房一律收取每晚2令吉的文化遗产费。

林冠英说，与中央政府征收的旅游税最高可达20令吉（约6.5新元）相比，上述州政府征的收费低很多。

马来西亚政府将从7月1日起，按酒店档次向入住的旅客征收每晚2.5令吉至20令吉（约0.8至6.5新元）不等的旅游税。

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