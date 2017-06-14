爱尔兰选出新一任总理

（联合早报网讯） 爱尔兰议会14日确认执政党统一党领袖利奥·瓦拉德卡为下一任总理，这位38岁的印度移民之子是这个天主教国家首位公开同性恋倾向的总理，也是历来最年轻的总理。

离任的总理恩达·肯尼（Enda Kenny）在议会提名利奥·瓦拉德卡（Leo Varadkar）为他的接班人。由于瓦拉德卡赢得支持其统一党（Fine Gael）的独立议员的票，加上主要反对党共和党（Fianna Fail）在众议院表决时投弃权票，瓦拉德卡的提名得以通过。

瓦拉德卡在当选后表明，他要建设一个“充满机遇”的共和国。新华社的报道说，瓦拉德卡将在小党或独立议员的支持下组建少数派政府。

法新社引述肯尼在议会表决前的讲话说：“作为国家最年轻的政府领导人，他为新一代的爱尔兰女性和爱尔兰男性发言，他代表着一个现代化，多元化和包容性的爱尔兰。”

5月17日，肯尼在党内外各方压力下宣布辞去统一党党首职务，并于13日正式辞去总理职务。统一党之前于3日推举瓦拉德卡为党领导人，他在党内投票中获得了60％的支持率，

瓦拉德卡1979年出生于都柏林，是一位印度移民的儿子，在参政之前曾做过全科医生。瓦拉德卡原在肯尼内阁中担任社会保障部长。

免费试阅14天