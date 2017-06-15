美国会棒球场枪案枪手身亡

（联合早报网讯） 美国总统特朗普14日在白宫发表讲话说，当天早上弗吉尼亚州美国国会棒球训练场枪击案的制造者已因枪伤死亡。

特朗普在枪击案发生后取消了原定出席劳工部一个活动的安排。他说，他的好友、国会众议院多数党（共和党）党鞭斯卡利斯等人在枪击案中受伤。如果没有两名国会山警察击中枪手，“许多生命可能会丧失”。

据悉，斯卡利斯伤势危重，已接受手术治疗。

特朗普还说，美国执法部门仍在调查这一事件，他呼吁美国朝野在枪击事件后团结起来。

美国执法部门宣布，已确认枪手是66岁的白人男子霍奇金森，他来自伊利诺伊州，拥有一家房屋检验公司。

从霍奇金森在社交媒体上发布的信息可以看出，他是特朗普的强烈反对者，曾在社交媒体上指责特朗普是美国的“叛徒”。

负责调查枪击案的美国联邦调查局官员斯莱特说，目前判断枪手的动机还为时过早，不能断定枪手以共和党国会议员为袭击目标，也不了解枪手是否有政治动机。

案发后，华盛顿警方立即增派警力加强首都地区警戒。

当地时间14日早晨，弗州一个国会棒球训练场突然传出数十声枪响。据美国有线电视新闻网报道，至少五人在枪击案中受伤，除斯卡利斯外，还包括一名国会议员助手、一名游说者和两名执法人员。

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