美联储今年内第二次加息

（联合早报网讯） 美国联邦储备局14日宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到1%至1.25%的水平，这是美联储今年以来第二次加息，符合市场普遍预期。

美联储当天结束货币政策例会后发表声明说，5月份以来的信息显示，美国就业市场继续强劲，美国经济温和增长，近几个月美国家庭消费回升，企业固定资产投资继续扩张。但美国通胀近期有所回落，低于美联储2%的目标。

美联储表示，如果美国经济增长大体符合美联储预期，美联储预计将于今年开始资产负债表的正常化，逐步减少对美联储持有的到期证券本金进行再投资。

免费试阅14天