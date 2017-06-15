芬兰安全威胁大幅增加

（联合早报网讯） 芬兰安全情报局14日在其官网和社交媒体上表示，由于芬兰境内与恐怖主义相关的活动增多，芬兰社会所面临的安全威胁大幅增加。

芬兰安全情报局长佩尔塔里说，芬兰受监控对象与恐怖主义之间的联系越来越直接。芬兰的恐怖主义威胁比以前任何时候都高，但是总体来说仍是世界上最安全的国家之一。

芬兰安全情报局还宣布采用欧洲通行的四级安全威胁评估体系，目前芬兰的威胁级别为从低到高的第二级别。

芬兰警方14日也在社交媒体上说，由于安全威胁增加，警方做出部署调整，以确保威胁响应更有效。

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