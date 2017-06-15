英首相令彻查伦敦公寓失火原因

（联合早报网讯） 英国首相特雷莎·梅14日下令对伦敦西部公寓楼发生的祸患事故进行彻底调查。

位于伦敦西部的一座高层公寓楼14日发生大火，整栋大楼几成废墟。目前火灾原因尚不明确，但有多家英国媒体报道，这座大楼在去年就曾被投诉存在消防安全隐患。对此，特雷莎·梅表示，要在确保现场安全的前提下，对火灾的原因进行彻底调查，并从中汲取经验教训。

特雷莎·梅当天推迟了与北爱尔兰民主统一党协商组建新政府的计划，集中精力处理救灾事宜。她表示，已要求相关政府机构召开跨党派会议，确保能够向应急部门和地方政府提供适当的协助。

特雷莎·梅说，她对火灾中逝去的生命感到痛心，并向英勇施救的救援人员表示敬意。

据多家英国媒体报道，这座公寓楼的管理公司去年对大楼进行整修，其间大楼放任垃圾堆积，当地住户曾多次就此投诉，认为大楼存在火灾隐患。此外，由于大楼只有一个安全出口，也存在严重消防漏洞。

伦敦市长萨迪克·汗表示，目前大楼起火原因不明，但当地居民提出的疑问必须得到回答。

负责这栋公寓楼整修工程的建筑公司发表声明说，该公司去年夏天完成了这座公寓楼的改造工程，整修的所有工程都符合建筑规范、防火规定和安全标准。公司将配合有关部门的调查，提供全面协助。

英国警务与消防事务部长赫德表示，在伦敦发生火灾之后，英国各地政府和消防部门都要对进行过类似整修的建筑进行安全评估，确保不再发生这样的悲剧。

此次火灾已造成12人死亡，70多人受伤。警方表示，死亡人数可能会进一步上升。

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