丹麦小美人鱼雕像再遭泼漆

（联合早报网讯） 继两周前被不明身份人员泼红漆以抗议法罗群岛捕鲸活动后，丹麦标志性雕塑“小美人鱼”13日夜晚再一次遭人为破坏，雕塑被泼上蓝色油漆。

据报道，不法分子同时在雕塑前的空地上用丹麦语留下“释放阿卜杜拉”的字样。目前尚不清楚“阿卜杜拉”所指何人。

哥本哈根警方说，一名当地居民夜间外出遛狗时发现有人对雕塑实施破坏并报案。警方正在查找一名身高约1.7米、满头金发的女性嫌疑人。

5月29日夜间，不明身份人员向“小美人鱼”雕塑泼红色油漆，并在雕塑前空地上写下“丹麦，保卫法罗群岛鲸鱼”等字样。

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