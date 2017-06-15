美国会参议院通过制裁俄罗斯法案

（联合早报网讯） 美国国会参议院14日高票通过一项对俄罗斯施加制裁的法案，以回应俄方涉嫌干预去年美国总统选举等行为。

根据法案，美国将对一大批俄方人员实施制裁。这些人员的行为涉及侵犯人权、涉嫌腐败、向叙利亚政府提供武器、帮助俄罗斯政府实施网络攻击，以及与俄情报或防卫部门有生意往来等。法案还将对俄罗斯矿产、金属、运输和铁路等行业实施制裁。

法案规定，当美国总统试图放松或终止对俄罗斯已有制裁措施时，国会可据法案启动审议程序。

美国国会参议院将该法案以修正案形式附加于一项针对伊朗的制裁法案，以期获得白宫更大支持。涉伊法案将于本周晚些时候在参议院进行表决。若获通过，将交由众议院审议。

美国国务卿蒂勒森当天在众议院出席听证会时说，他认同国会议员表达出的“俄罗斯必须为干涉美国总统选举负责”这一态度，但促请国会在制定法案时考虑给予总统一定程度的“灵活性”，以“满足不断变化中的美俄外交关系的需要”。

今年1月，美国中央情报局、联邦调查局和国家安全局共同发布报告，指认俄罗斯干预美国总统选举。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，俄方没有半点兴趣干涉美国内部事务，美方指责俄罗斯涉嫌干预美国总统选举并妖魔化俄罗斯，这正在阻碍两国关系的改善。

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