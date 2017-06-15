世卫组织吁关注老人受虐问题

（联合早报网讯） 世界卫生组织发布的一份最新报告说，全球60岁及以上老年人几乎每六人中就有一人受到不同形式的虐待，这一比例高于此前估计，并将随着全球人口老龄化继续上升。

这项已发表在英国《柳叶刀·全球卫生》杂志上的报告参考了来自全球不同地区28个国家的52份研究，其中包括12个低收入和中低收入国家。

结果显示，在60岁及以上年龄段老年人中，有近16%正遭受不同形式的虐待。其中受精神虐待者人数最多，占11.6%；其次是经济方面以及疏于照料而造成的虐待，分别占6.8%和4.2%；此外还有肢体虐待及性虐待，分别占2.6%和0.9%。

最为普遍的精神虐待包括伤害老年人自尊和福利的各种行为，如不当称谓、恐吓、致使难堪、损坏老人财物、以及妨碍老人和家人朋友相聚等。经济方面的虐待则包括非法占用老人财物和资产。而疏于照料指的是无法满足老人的基本需求，比如衣食住行、医疗保健等。这些虐待行为对老人健康产生的影响包括创伤性损伤和痛苦，以及抑郁、压力、焦虑等精神问题，甚至导致老人出现紧急情况或提高死亡风险。

报告指出，到2050年，全球60岁及以上年龄人口将增加一倍达20亿，其中绝大多数生活在低收入和中低收入国家。按目前遭受虐待的老年人比例，随着全球人口的老龄化，受害者人数还将迅速增加，到2050年可能达到3.2亿。

免费试阅14天