印尼邀五国共商灭东南亚恐怖主义基地

（联合早报网讯） 印度尼西亚将于本月底主办多边协调会议，邀请新西兰、澳大利亚、文莱、马来西亚和菲律宾共商对策，消灭在东南亚地区的恐怖主义基地。

据印尼《千岛日报》15日报道，印尼国民军总司令卡铎说，极端组织伊斯兰国的成员正分散在印尼各地活动，“几乎每个省都存在其成员，目前他们仍处在休眠状态，可随时醒来并发动袭击”。

卡铎强调，必须提高警觉，加强安全防备，做好预防措施。

印尼政治、法律与安全统筹部长威兰托称，针对位于菲律宾棉兰老岛马拉维市附近的伊国组织问题，印尼将于本月底主办多边协调会议，邀请新西兰、澳大利亚、文莱、马来西亚和菲律宾共商对策，消灭在东南亚地区的恐怖主义基地。

威兰托认为，目前在叙利亚的伊国组织大本营已经被消灭，该组织将壮大实力的目标转向东南亚的两个地方，即印尼中苏拉威西的波梭和菲律宾的马拉维。

威兰托说：“印尼已消灭了在波梭的恐怖势力，严密监控周边地区。这个地区已经不适合作为伊国组织在东南亚的新基地了，所以其目标转向了菲律宾南部，并且已经建立了基地。”

威兰托说，因为菲律宾马拉维地区的恐怖组织基地正在遭受打击，所以恐怖分子正采取化整为零的方式分散至其他地方。他表示，印尼将加强与菲南相邻边境地区的防卫，避免恐怖势力窜入。

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