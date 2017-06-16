被朝鲜释放美国大学生 脑部严重受损

（联合早报网讯）最近被朝鲜释放的美国大学生瓦姆比尔脑部遭遇严重神经损害，但医生无法确定造成其脑部受损的原因。

22岁的瓦姆比尔（Otto Warmbier）在被朝鲜拘禁17个月之后，周二（13日）回到美国，目前在辛辛那提大学医学中心留医。

辛辛那提大学医学中心的医生周四（15日）说，瓦姆比尔“丧失了大量脑组织”，处于无反应的虚弱状态。

该医学中心神经学医生坎特说，瓦姆比尔能自行呼吸，但他的神经状况只能以“无反应觉醒状态”（state of unresponsive wakefulness）来形容。他说，瓦姆比尔有自发的睁眼和眨眼，但是没有显示理解语言和认识环境的迹象。

该医学中心的医疗团队认为，瓦姆比尔脑部受损可能是心肺骤停（cardiopulmonary arrest）造成脑部缺血所导致的。

辛辛那提大学嘉德勒神经学研究所专家波诺莫说，呼吸骤停可能有几种原因，包括中毒或创伤。他指出，过量药物也可能造成呼吸骤停。

医生无法确定造成瓦姆比尔脑部严重受损的真正原因，不过对于朝鲜声称瓦姆比尔是因为感染了肉毒杆菌，并在服用了安眠药之后昏迷的说法，医生表示他们没有找到瓦姆比尔肉毒杆菌中毒的迹象。

瓦姆比尔被指到朝鲜旅游后，试图把朝鲜政府宣传标语带出境，去年3月被朝鲜最高法院以阴谋颠覆国家罪判处15年劳动教养。

免费试阅14天