美再寻求充公一马公司逾7亿资产

（联合早报网讯）美国司法部充公行动出现劲爆进展，美国当局周四（15日）宣布新一波的司法行动，以寻求充公源自一马公司的5亿4000万美元（约7亿4680万新元）资产，并发布逾250页的文件，揭露一马公司案的许多新内情。

当今大马报道，延续2016年7月的第一波行动，美国司法部这次同样详细阐述，马国年轻富豪刘特佐与首相继子里扎等如何盗用一马公司的资金，并将之转成各样资产。

不仅如此，最新发布的文件还首次点名“一号马国官员妻子”（MO1's wife）。

美国代助理司法部长勃朗哥、加州中区代联邦检察长布朗、美国联邦调查局刑事调查组助理主任理查森、美国国税局刑事调查组副主任佛特在新加坡时间今天（16日）凌晨零时召开记者会，宣布最新行动。

根据文告，美国充公行动如今已展开三个阶段，第一波行动是在2016年7月追讨逾10亿美元的资产，第二波则是在上周入禀法庭追讨约1亿美元的资产，而今日宣布的新一波行动则要追讨5亿4000万美元的资产。

美国司法部指出，三波行动加起来，此案将是美国司法部的追回盗窃资产行动组（Kleptocracy Asset Recovery Initiative）有史以来最为大型的行动。

“目前，此案要充公的资产加起来，总共达到约17亿美元。”

美国司法部进一步指出，截至目前为止，已鉴定一马公司多达45亿美元在2009年至2015年期间，遭一马公司高层与同伙挪用。

勃朗哥说：“今日的投诉揭露这宗涉及数十亿美元的多年弊案另一章，进而把已鉴定的盗用资金推高至45亿美元。”

“这些钱用来资助同谋的奢华生活，却由马来西亚人民来买单。我们将矢力确保，美国不是贪污者与窃国大盗用来隐藏不义之财的天堂。我们将把起回的所有资产，归还受害单位。”

另外，桑德拉布朗说，这数十亿美元原应用来帮助马来西亚人民，但却遭到一小撮人滥用，以满足其惊人贪欲。

她强调，绝不容许贪污者，把美国当成隐匿资产的国度。

理查森则说，美国联邦调查局致力于打击国际贪案，当外国贪官通过美国来洗钱时，美国联邦调查局必定会揪出这些人，将他们绳之以法。

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