马国“一号官妻” 以一马资金购巨钻

（联合早报网讯）马来西亚当今大马报道，美国司法部在宣布对一马公司的新一波充公行动中发布的文件，首次提及“一号马国官员妻子”（MO1's wife）。该文件显示，源自一马公司的资金曾助“一号官妻”购买22克拉粉红钻石项链，其金额高达2730万美元（约3775万新元）。

此外，遭挪用的德意志银行贷款，则助一号官妻子囊获27款18K黄金项链与手链，总值130万美元。这些买卖的经手人，正是马国富豪刘特佐。

美国司法部在周四（15日）发布的251页文件中，共13次提及“一号官妻”。

美国司法部写道，早在2013年6月2日，刘特佐向纽约顶级珠宝设计师洛琳施华滋（Lorraine Schwartz）发短信，注明“要一颗18克拉粉红心形钻石，艳彩或略带艳彩。制成钻石项链。急要。”

翌月初，洛琳施华滋已寻得这款钻石。刘特佐先是要求派人在纽约领取，但后来则约洛琳施华滋在摩洛哥相会，向他与“一号官妻”展示钻石。

“在这时，洛琳施华滋尚未知‘客户’（一号官妻）的身份。”

一阵电邮来往后，洛琳施华滋在同年9月28日，再会见刘特佐与“一号官妻”，向他们展示钻石的设计，地点是纽约文华东方酒店。

无独有偶，当时首相纳吉正在纽约出席联合国大会，而首相署部长阿都拉曼达兰2016年9月1日证实，纳吉正是“一号官”本人。

美国司法部的文件指出：“成品的22克拉粉红钻石项链，包括22克拉粉红钻石垂饰，在2014年3月7日左右，送到香港给（一号官妻）的马国朋友，以让她移交给身在吉隆坡的‘一号官妻’。”

该文件并未说明，22克拉粉红钻石项链最终是否由“一号官妻”自己穿戴，或是转送他人。

文件写道，支付22克拉粉红钻石项链的资金，来自一马公司在2013年发布的30亿美元债券。

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