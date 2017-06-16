德国投入1.5万警力 备战G20峰会安保

（联合早报网讯）二十国集团（G20）领导人峰会即将举行，德国汉堡警方周四（15日）宣布，该市将从下周一（19日）起加大警力部署直至G20峰会结束。为了本次G20峰会顺利举行，德国预计将在汉堡投入超过1万5000警力，还将请来邻国荷兰、奥地利和丹麦的警队增援。

本届G20汉堡峰会将于7月7日至8日举行，数十名国际政要和约6500名各国代表届时将在汉堡齐聚一堂。

作为德国近年来主办的最高规格国际会议，德国联邦政府和汉堡市方面已为本届G20峰会安保工作投入大量人力物力，并作出了非常规安排。

德国内政部于本月12日起开始恢复实施申根区内部边检，对进出德国边境的人员实施随机查验。

中新社报道，汉堡警方周四召开新闻发布会介绍了峰会安保准备工作时形容，G20安保的完备程度可谓“前所未有”。

汉堡警方说，峰会期间将投入超过1万5000名警力用于维护二十国集团领导人、政府首脑及其代表团的安全，保证峰会不受干扰地顺利举行。警方亦表示，将“保障峰会期间的集会自由”。

汉堡警方执行本次G20安保任务的负责人杜德透露，此次G20峰会期间总体上将由德国联邦警察在汉堡执行任务，并提供相应的装备。这当中包括62匹警用马匹、153只警犬、11架直升飞机及大批路障。

汉堡警察局长迈尔表示，尽管前期准备工作已开展一年多，但鉴于当前严峻的反恐形势，警方此次面对的可谓是“最艰难的任务之一”。

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