民调：逾八成韩民众对新总统评价高

（联合早报网讯）盖洛普韩国今天（16日）发布的民调结果显示，83%的韩国民众对总统文在寅施政给予积极评价，较上周小幅提升。

韩联社报道，盖洛普韩国于本月13日至18日针对全国1003名成年人，就文在寅施政满意度进行调查。

调查结果显示，83%的受访者对文在寅的施政给予积极评价，较上周提升1个百分点，10%的受访者对文在寅的施政给予消极评价，7%的受访者持保留态度。

在各政党支持率方面，执政党共同民主党为50%，较上周上升2个百分点，自由韩国党为10%，国民之党和正义党均为7%，正党为5%。

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