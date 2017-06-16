日颁布天皇退位法加速准备工作

（联合早报网讯） 据共同社报道，日本政府16日颁布了实现天皇退位的特例法。特例法规定，自颁布日起三年内通过政令指定作为退位日的实施日，为此天皇最晚将在2020年6月15日退位，皇太子立即即位。

特例法颁布后，政府将以宫内厅为中心加速退位的准备工作。

报道指出，日本政府内部倾向于在2018年12月退位，以及2019年1月1日适用新年号，但也有提前的可能。此外也有方案提出在2019年3月退位，并在同年4月改年号。有关退位和即位所需的仪式，政府将就日程等事宜加紧展开协调。

特例法本月9日获得国会通过。退位后天皇将成为“上皇”，皇后将成为“上皇后”。这是日本约200年以来首次不因天皇逝世而更新换代。当今天皇作为宪法规定的“象征”的行为将全部移交给新天皇，政府将努力避免退位后的活动引发“象征”的二元化。天皇退位后并无再度继承皇位的资格，也没有就任代行“国事行为”的摄政资格。

据悉，皇太子即位后，秋筱宫将成为皇位继承第一顺位的“皇嗣”，享受等同于皇太子的待遇。宫内厅内将设立新组织用于支持上皇和皇嗣的活动。

政府将在事前公布年号，努力避免对国民生活造成影响。由于未婚的女性皇族结婚后皇族人数将减少，政府将就包括创设“女性宫家”在内的应对措施展开讨论。

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