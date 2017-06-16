国际联军尚不能证实IS头目死亡的消息

（联合早报网讯）俄罗斯卫星通讯社引述阿拉伯卫星电视台的报道说，美国领导的国际联军表示，目前尚不能证实有关伊斯兰国组织（IS）头目巴格达迪在俄罗斯空袭中丧生的消息。

据俄罗斯国防部早前的消息，巴格达迪可能在上月28日俄军发动的一起空袭行动中被击毙。

此次空袭行动的目标是伊国组织军事委员会在叙利亚北部拉卡举行的一个会议。巴格达迪与会的消息正在核实中。

此前，媒体也曾报道过巴格达迪的死讯。

巴格达迪已有一段日子不知所终。不过，据知在美国于2016年底对摩苏尔发动收复战之前，他相信仍栖身在摩苏尔。

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