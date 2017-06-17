英国“脱欧”谈判将于19日正式启动

（联合早报网讯）欧盟委员会负责“脱欧”谈判的首席代表米歇尔·巴尼耶与英国“脱欧”大臣戴维斯15日同意将于下周一（6月19日）正式启动英国“脱欧”谈判。

中新社报道，英国首相特雷莎·梅领导的保守党在日前举行的英国大选中获得318个议员席位，比上次大选减少了13席。保守党面临组建新政府困难的同时，也给原定于下周一启动的英国“脱欧”谈判带来了不确定因素。外界一度分析，英国方面可能会选择推迟谈判。

欧盟最近一直在提醒唐宁街方面时间紧迫。欧洲理事会主席图斯克强调，“脱欧”的闹钟一直在滴答滴答地向前走着；米歇尔·巴尼耶则打趣道：“我无法一个人来进行谈判。”

本周以来，欧盟与英方代表一直在布鲁塞尔磋商英国“脱欧”谈判的相关事宜。米歇尔·巴尼耶与戴维斯在周四下午终于确认英国“脱欧”首轮谈判时间，谈判的地点也浮出水面。据悉，戴维斯将前往欧盟总部所在地布鲁塞尔会晤米歇尔·巴尼耶，但首轮谈判将持续多长时间还尚未可知。

英国媒体披露，戴维斯下周稍后时间还将向参加欧盟峰会的各国领导人通报“脱欧”谈判的进程。下周四、五，欧盟峰会将在布鲁塞尔举行，“脱欧”谈判也将是首脑们关注的焦点。

除英国以外27个欧盟成员国领导人参加的欧盟特别峰会4月29日通过了英国“脱欧”谈判方针。根据《里斯本条约》，“脱欧”谈判应当在2019年3月29日之前完成。

特雷莎·梅3月29日致函欧盟，正式开启英国“脱欧”程序。欧洲理事会的声明透露，欧盟将尽可能地创造机会与英方达成协议。未来，欧盟仍期望英国成为其紧密的伙伴。

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