特朗普在推特自称因解职科米遭调查

（联合早报网讯）美国总统特朗普16日在社交媒体上表示，自己因解职原联邦调查局（FBI）局长詹姆斯·科米而遭到调查。他说，这是针对他的政治迫害。

中新社报道，特朗普当天在社交媒体推特上发表多条推文。他说，在历经七个月的调查和多场国会听证会之后，没有人能够拿出我“与俄罗斯共谋”的任何证据。他表示，自己因为解职科米而遭到调查，而对他进行调查的人正是此前建议他解雇科米的人。

虽然特朗普没有在推特上指名道姓，但舆论普遍认为，他所指的是美国司法部副部长罗恩·罗森斯坦。

上月9日，特朗普宣布，接受司法部的建议，解除科米担任FBI局长的职务。但他此后又表示，解职科米是他本人的决定。上月17日，罗森斯坦宣布，任命罗伯特·米勒为特别检察官，主导涉俄调查。特朗普此后公开对特别检察官的任命表示不满。

目前，特朗普的私人律师马克·卡索威茨主要负责应对涉俄调查，白宫新闻团队很少对涉及调查的问题进行回应。

在16日的推文中，特朗普表示，自己可以绕开媒体发声。他说，当我使用社交媒体时，那些制造假新闻的媒体肯定会不高兴，因为我有超过1亿的关注度。

特朗普当天还肯定自己的工作成绩。他说，尽管政治迫害在美国大行其道，但美国的经济增长态势和就业市场表现良好。监管措施不断减少，经济活力十足。

他还在推特上发布了一张图片，内容是民调机构拉斯姆森报告当天公布的民调数据。数据显示，特朗普的支持率达到50%。特朗普配文称，“好消息！

让美国再次伟大。”

免费试阅14天